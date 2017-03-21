ЦИК предложил отказаться от бумажных бюллетеней для голосования

В Центризбиркоме рассматривают возможность введения новых технических средств вместо бумажных бюллетеней для голосования.

На совещании по вопросам возможного применения в ГАС «Выборы» инновационных решений в области информационных технологий предложили устройство планшетного типа.

Секретарь ЦИК Майя Гришина пояснила, что в перспективе новые гаджеты могут прийти на смену комплексам обработки избирательных бюллетеней и комплексам для электронного голосования.

«Нам недавно продемонстрировали мобильные средства для голосования планшетного типа, имеющие современный интерфейс, большой экран и другие преимущества. Аналогичные им используются, например, в Латинской Америке. Там устройство для голосования похоже на планшет, но вместо иконок на экране портреты кандидатов», — пояснила Гришина.

Обновление технопарка в ЦИК планируют начать после выборов 2017 и 2018 годов.

По словам собеседницы, в ЦИК неоднократно подчеркивали необходимость минимизировать использование бумажных бюллетеней для голосования — законодательно для этого нет никаких препятствий. Однако это потребует серьезных финансовых вложений и наличия соответствующего предложения от поставщиков, пишут «Известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Госдуму 3 марта внесли законопроект об отмене открепительных удостоверений при голосовании на выборах президента России. На Кубани на предстоящих выборах впервые применят технологию QR-кода.

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