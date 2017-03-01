ЦИК предложила заменить открепительные талоны электронными заявлениями

В Центральной избирательной комиссии планируют к апрелю принять решение о замене бумажных открепительных удостоверений электронными заявками о смене места голосования.

По словам источника в избирательной комиссии, в ЦИК «чуть ли не каждый день проходят мозговые атаки»: члены комиссии должны решить, как сделать новую систему максимально прозрачной для избирателей и наблюдателей. Председатель ЦИК Элла Памфилова подтвердила, что вопрос об отмене талонов в комиссии активно обсуждается.

Член ЦИК Евгений Колюшин сообщил о сути предлагаемой реформы. Если ее примут, то избиратель, чтобы проголосовать не по месту регистрации, должен будет отправить электронную заявку с указанием того участка, куда он собирается прийти в день голосования. Сделать это нужно будет минимум за два-три дня до начала голосования.

Колюшин пояснил, что для получения и обработки заявок может быть создан отдельный сайт. Не исключена и привязка системы подачи и проверки заявок к порталу госуслуг, сообщает РБК.

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