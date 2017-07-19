ЦИК применит опыт Кубани на федеральном уровне

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова высоко оценила деятельность общественного экспертного совета, который работает при избиркоме Краснодарского края.

В частности, столичных коллег заинтересовали горячая линия и работа наблюдателей. Общественники 19 июля встретились с вице-губернатором Юрием Бурлачко. Они говорили о том, как сделать работу комиссии еще эффективнее. Замглавы региона подчеркнул, что по поручению губернатора Вениамина Кондратьева совету будет оказана помощь.

«Для нас очень важно, чтобы эти выборы прошли открыто, гласно. В совершенно прозрачной обстановке, чтобы не было вопросов ни у каких представителей политических партий. Процесс легитимизации итогов выборов — это самое главное, ради чего мы сегодня собрались», — заявил Юрий Бурлачко.

«Общественного контроля много не бывает. Действуем в этом направлении и достаточно целенаправленно. Не от выборов к выборам, а системно и круглогодично. Мы с коллегами — штабом общественного наблюдения, который уже второй год работает на территории Краснодарского края, поделились наработками», — сказал председатель избирательной комиссии Краснодарского края Алексей Черненко.

Общественный экспертный совет для работы на выборах депутатов ЗСК был сформирован в конце июля. Единый день голосования назначен на 10 сентября.

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