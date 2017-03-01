ЦИК выдал Дмитрию Пирогу удостоверение депутата Госдумы

Центральная избирательная комиссия РФ 1 марта передала боксеру Дмитрию Пирогу мандат депутата Госдумы седьмого созыва.

Как рассказал интернет-порталу «Кубань 24» Дмитрий Пирог, его зарегистрировали в качестве депутата Госдумы и уже выдали удостоверение.

Пирог получил мандат Александра Меткина, ранее покинувшего Госдуму. Меткин, избравшийся по Краснодарской региональной группе, ушел из Госдумы в феврале по собственному желанию, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на XV съезде партии «Единая Россия» в Москве 27 июня 2016 года объявили список кандидатов на выборы в Госдуму. От Краснодарского края в федеральный список попал и боксер Дмитрий Пирог.

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