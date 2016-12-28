ЦИК выделит на предвыборную кампанию президента около 15 млрд рублей

Центральная избирательная комиссия в 2017 году планирует направить около 15 млрд рублей на предвыборную кампанию президента.

Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

«Бюджет 2017 года состоит из двух основных частей. Это деньги, которые выделены нам на проведение избирательной кампании президента. Всего 14,9 млрд рублей. Вторая часть — это деньги на финансирование текущей деятельности ЦИК, ее подведомственных организаций, а также средства, которые мы отдаем избирательным комиссиям субъектов РФ. Сумма составит около 5,5 млрд рублей», — пояснил он.

По словам Булаева, 14,9 млрд рублей ЦИК получит после того, как выйдет решение о дате, начале и об объявлении избирательной кампании.

«Мы можем взять эти деньги, когда выйдет решение. Тогда у нас в соответствии с теми направлениями, которые определены, будет возможность их использовать», — отметил зампредседателя.

Он добавил, что еще около 900 млн рублей выделили на проведение довыборов в Госдуму по одномандатным округам, сообщает ТАСС.

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