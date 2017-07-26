ЦИК запустил горячую линию по вопросам голосования без открепительных

Она заработала 26 июля. Избиратели смогут получить ответы на интересующие вопросы о выборах.

В том числе специалисты проконсультируют о новом механизме голосования без открепительных удостоверений. Также избиратели смогут сообщить о возможных нарушениях.

Звонки для граждан бесплатны, оплату расходов берет на себя ЦИК. Центр будет работать по многоэтапной схеме: предусмотрена первоначальная сортировка звонков по тематике, а затем ответ оператора.

Избиратели смогут обратиться в информационно-справочный центр по единому многоканальному телефону. Использовать другие каналы связи, например, мессенджеры или интернет-телефонию, Центризбирком пока не планирует.

Первый месяц центр будет работать с 9:00 до 18:00 по московскому времени, начиная с 30 августа — в день начала приема заявлений в участковых избиркомах, — он перейдет на круглосуточный режим работы. Работа центра завершится 12 сентября в 18:00, пишет РИА «Новости».

Телефон горячей линии: 8 (495) 606-98-88.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Совет Федерации поддержал отмену открепительных удостоверений в РФ.

Выборы шестого созыва ЗСК пройдут 10 сентября. На предстоящих выборах впервые применят технологию QR-кодов. Их нанесут на протоколы.

Ознакомиться со списком кандидатов в депутаты Законодательного собрания Краснодарского края можно здесь.

О том, как проголосовать вдали от своего избирательного участка, можно узнать здесь.

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