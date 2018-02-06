ЦИК зарегистрировала Путина кандидатом в президенты

Владимир Путин примет участие в выборах в качестве самовыдвиженца.

Центральная избирательная комиссия 6 февраля на заседании приняла решение о регистрации Путина в качестве кандидата в президенты РФ на предстоящие выборы, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае в январе начал работу региональный штаб общественной поддержки Путина. Сопредседателем штаба стал художественный руководитель Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко.

На Кубани к выборам президента подготовят 3 тыс. общественных наблюдателей.

В Краснодарском крае открыли 61 пункт приема заявлений для голосования не по месту прописки.

Выборы президента России пройдут 18 марта. На официальном сайте Центризбиркома России есть раздел «Найди свой избирательный участок», где можно узнать номер и адрес своего избирательного участка. Достаточно указать свой домашний адрес, и в специальном окне появится местонахождение ближайшего избирательного участка.

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