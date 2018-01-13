ЦИК завершил прием документов от кандидатов в президенты РФ

К предвыборной гонке допускаются 20 человек, но окончательный состав участников станет известен к 10 февраля.

В ночь с 7 на 8 января завершился прием документов от граждан, желающих участвовать в выборах президента в порядке самовыдвижения. У кандидатов от партий для подачи документов было больше времени, их ждали в ЦИК до конца суток 12 января.

Всего документы в ЦИК подали 15 самовыдвиженцев, при этом только двум из них — президенту РФ Владимиру Путину и депутату Костромской облдумы, заслуженному изобретателю РФ Владимиру Михайлову — разрешили открыть избирательный счет и начать сбор подписей.

В предвыборной гонке, по состоянию на текущий момент, участвуют 20 человек: два самовыдвиженца и 18 кандидатов от партий.

После выдвижения для претендентов на президентский пост начинается этап регистрации. Кандидаты от парламентских партий (на этих выборах это лидер ЛДПР Владимир Жириновский и выдвинутый КПРФ бизнесмен Павел Грудинин) освобождены от сбора подписей в свою поддержку.

Для остальных кандидатов условием попадания в избирательный бюллетень является успешный сбор подписей. Самовыдвиженцам требуется 300 тыс. подписей избирателей, кандидатам от непарламентских партий — 100 тыс.

Представить в ЦИК документы и подписи нужно до 18:00 31 января. После сдачи документов у комиссии есть десять дней на проверку, у каждого кандидата будут проверять по 60 тыс. подписей, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.

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