Циклон принесет дожди и заморозки на Кубань

В теплом секторе край продержится еще один день — столбики термометра днем 27 ноября покажут до +10 °С, а на Черноморском побережье до +17 °С.

Ветер, особенно на побережье, усилится. Новороссийску обещают порывы до 25 м/с, Сочи — до 20 м/с и дожди. Такая же ситуация в Туапсинском районе и Анапе. Водителям лучше не парковать транспорт под деревьями и рекламными баннерами.

Осадки 28 ноября уже будут плавно переходить в мокрый снег. В ночь со среды на четверг возможны и заморозки, в отдельных районах до -10 °С, так что к гололеду автомобилистам тоже следует подготовиться.

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