Cкачки на Большой краснодарский приз Дерби пройдут 22 июля

В программе испытаний скакового дня запланировано 14 заездов.

Общий призовой фонд составит 6,76 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ООО «Краснодарский ипподром».

Призовой фонд самой значимой скачки сезона — 1,72 млн рублей. На дистанции 2,4 тыс. м выступят 12 претендентов на победу.

В этот день впервые будет проведена скачка «Йоркширский ОКС» для кобыл трех лет и старше чистокровной верховой породы на дистанции 2,4 тыс. м.

Лошади старшего возраста будут бороться за приз «Министерства сельского хозяйства РФ», самые быстрые сразятся в скачке «Критериум» на спринтерской дистанции 1 тыс. м.

Также в этот день пройдет ежегодный фестиваль шляп, запланировано проведение концерта с участием творческих коллективов Краснодара и Краснодарского края, выступление Конного театра.

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