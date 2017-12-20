CLAAS намерен инвестировать 6,6 млн евро в расширение завода в Краснодаре

В компании рассказали, что средства пойдут на расширение площадей, а также создание дополнительной инфраструктуры предприятия.

На строительство предприятия в Краснодарском крае мощностью до 2,5 тыс. единиц техники в год международная компания уже потратила 150 млн евро. В консорциуме подчеркнули, что налоговые отчисления краснодарского завода в 2017 году составили 800 млн рублей. Продажи зерноуборочных комбайнов CLAAS в России в этом году выросли на 38%, благодаря этому компания увеличила свою долю до 47% среди западных брендов.

По словам заместителя гендиректора «CLAAS Восток» Дирка Зеелигера, рост произошел в том числе благодаря рекордному урожаю зерна, полученному в этом году.

Как отметил вице-губернатор региона Василий Швец, немецкая машиностроительная компания пришла в Краснодарский край одним из первых иностранных инвесторов в 2003 году. Сейчас же краснодарский филиал консорциума входит в четверку крупнейших среди 11 заводов компании CLAAS во всем мире и является самым современным заводом по производству сельскохозяйственной технике в Европе.

«Для Кубани как для главного аграрного региона страны важно не просто наличие такого мощного предприятия, но и постоянное стремление к развитию, расширению производства. Это, с одной стороны, гарантирует аграриям возможность работать на технике, отвечающей самым высоким требованиям. С другой стороны, говорит о том, что иностранный бизнес чувствует себя в Краснодарском крае комфортно», — подчеркнул замглавы региона.

Василий Швец напомнил, что именно с компанией CLAAS был заключен первый в России специальный инвестиционный контракт. Таким образом за предприятием официально закрепился статус «российского производителя сельхозтехники», закупка продукции которого может осуществляться при финансовой поддержке государства, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», производство краснодарского завода CLAAS за год выросло на 65%.

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