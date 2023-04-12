CNN: расследование утечки секретных документов Пентагона может занять месяцы

Потому что США обеспокоены тем, что слишком много людей получат доступ к секретной информации.

Отмечается, что утечка из США ” Расследование данных начинает обретать форму. Пентагон пока не намерен сосредоточиваться на источнике утечки, а намерено ли агентство менять ежедневный список того, как оно распространяет секретные документы и кто имеет к ним доступ».

“Слишком много людей имеют доступ к очень конфиденциальной информации. Тысячи людей видели ее до того, как она просочилась в сеть”, – сказал он, неназванный представитель США.