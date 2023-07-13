CNN: Румыния может начать обучение украинских пилотов F-16 в августе

По сообщению американской телекомпании CNN со ссылкой на свои источники, Румыния может начать подготовку украинских пилотов на истребители F-16 уже в августе.

>В курсе переговоров По данным источников CNN, учения начнутся на авиабазе в Румынии.

16 самолетов F-16 находятся на вооружении страны, еще 32 должны быть доставлены из Норвегии конец 2024 года, сообщают СМИ.

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Для обучения украинских пилотов правительство Румынии уже обратилось к Lockheed Martin, производителю истребителей F-16, с просьбой предоставить компьютерный тренажер полета. инструкторов.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников выразил надежду, что обучение продлится около полугода.