Cтроительство Дальнего северо-западного обхода Краснодара начнут в 2018 году

Такой договоренности достигли губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и председатель правления ГК «Автодор» Сергей Кельбах.

Глава региона поблагодарил Кельбаха за активную поддержку в вопросе строительства дороги Краснодар — Абинск — Кабардинка и его первого этапа — Дальнего северо-западного обхода Краснодара. Начало строительства обхода запланировано на 2018 год.

«Мы взглянули более внимательно на этот проект, и, конечно, правильнее его связать с М4 «Дон» как полноценный обход Краснодара. Сейчас сделаем дополнительное техзадание для того, чтобы более глубоко проработать проект», — пояснил Сергей Кельбах.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что Краснодарский край со своей стороны готов оказывать всю поддержку.

«Сейчас ведется строительство Керченского моста, подъездных путей к нему, но все мы понимаем, что огромный поток транспорта, который в результате пойдет через Краснодар, создаст проблему. Без хорошо организованного транспортного обхода краевого центра дальнейшее развитие транспортной логистики невозможно», — отметил губернатор.

Дальний северо-западный обход Краснодара протяженностью 57 км включит два мостовых перехода, семь транспортных развязок в разных уровнях. Он свяжет трассу М4 «Дон» и Ейское шоссе с трассой Краснодар — Темрюк — хутор Белый. Транзитный транспорт к Керченскому проливу пойдет в обход города Краснодара, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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