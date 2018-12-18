Дайверы Кубани исследовали дно Ведьминого озера в Мостовском районе

Впервые в России они совершили зимнее исследовательское подводное погружение на высоте более 1,5 тыс. м.

Предварительно ученые прошли пешком в гору несколько километров, неся в руках все оборудование. Цель экспедиции — изучить Ведьмино озеро. Есть легенда, что много лет назад водоем прокляла колдунья, и с тех пор в нем нет живых существ. Но исследователи этот миф опровергли.

«Есть рыба, очень большое скопление среднего и мелкого рака, все условия для проживания рака — коряжники, дерево, камни. Экологическое состояние очень хорошее», — сказал член Русского географического общества Мостовского района Юрий Кашин.

На берегу ученые обнаружили остов лодки и предметы быта 70-х годов прошлого столетия. В советское время на берегу озера располагалась база отдыха, но в 1993 году со склона сошел оползень и уничтожил все строения.

В уникальном походе приняли участие аквалангисты из разных районов Краснодарского края. Скоро им предстоит новое зимнее погружение. В январе дайверы планируют изучить дно озера Абрау под Новороссийском.

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