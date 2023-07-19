Дамаск сообщил об израильских авиаударах

Официальные лица Сирии утверждают, что удары были нанесены из Голанские высоты в среду вечером.

Израиль нанес авиаудары по военным объектам в Дамаске.

Агентство SANA со ссылкой на военный источник в Дамаске сообщило, что удары были нанесены в среду. минувшей ночью, в 00:25 по местному времени, оно было проведено с Голанских высот.

Известно, что на границах сирийской столицы и ее пригородов находятся подразделения ливанского движения «Хизбалла».

Кроме того, в одном районе находятся подразделения сирийской армии и проиранских террористических группировок.

С момента начала гражданской войны в Сирии в 2011 году Израиль периодически наносил удары наносит удары по поддерживаемым Ираном группировкам и военным объектам армии Асада.