Данил Плужников получил ключи от квартиры в Сочи

Двухкомнатная квартира площадью 50 кв. м располагается в микрорайоне Блиново.

«Застройщик обещал подарить юному сочинцу жилье сразу после победы в конкурсе «Голос. Дети». И обещание свое сдержал! Мы в Сочи очень гордимся Данилом и готовы помогать во всех начинаниях», — написал мэр Анатолий Пахомов на своей странице в Instagram.

Данил Плужников сейчас учится в Москве в училище эстрадного и джазового искусства, но после намерен вернуться в родной город.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сочинец Данил Плужников в 2016 году одержал победу в третьем сезоне шоу «Голос. Дети» с песней «Я свободен».

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