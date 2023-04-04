Дания и Норвегия передают Украине тысячи снарядов

Министерства обороны Дании и Норвегии совместно договорились о поставке Украине 8000 единиц 155-мм артиллерийских снарядов, сообщает Минобороны Дании.

Отмечается, что сборка боеприпасов из комплектующих производства двух стран будет осуществляться в Дании для последующей передачи украинской стороне.

«Украинцам по-прежнему нужны большие и срочные боеприпасы в борьбе за свободу против России. Дания активно готовит различную военную помощь вместе с другими странами ЕС и НАТО. Важным примером является наше сотрудничество с Норвегией», — заявил исполняющий обязанности министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен.

Срок изготовления и поставки снарядов не указывается. Однако говорят, что боеприпасы подходят для самоходной артиллерийской установки (САА) CAESAR, неизбирательная поставка которой в Украину была одобрена датским парламентом в начале этого года.

«Ожидается, что снаряды будут доставлены вместе с системами», — говорится в сообщении Минобороны.

Страны Евросоюза намерены поставить миллион новых артиллерийских снарядов в Украина в ближайшие 12 месяцев. Об этом 20 марта сообщило агентство dpa со ссылкой на нескольких дипломатов, участвовавших во встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, которые написали, что согласован план закупки боеприпасов для Украины на 2 млрд евро. Агентство сообщило, что страны Евросоюза в принципе договорились о совместных поставках снарядов.