Дания потребовала сократить штат российского посольства

В министерстве иностранных дел Дании отметили, что в российской дипмиссии должно быть максимум 5 дипломатов и 20 сотрудников.

Об этом сообщает “Report” по данным зарубежных СМИ.

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“Министерство иностранных дел Дании проинформировало посла России Владимира Барбина, что численность сотрудников посольства России в Копенгагене должна быть сокращена до уровня, соответствующего численности сотрудников посольства Дании в Москве”, – сообщили в ведомстве. Об этом сообщает сайт.

Отмечено, что сокращения завершится не позднее 29 сентября.