Датские футболисты на пляже в Анапе сыграли в мяч с местными жителями

23 июня в 16:38
У спортсменов 23 июня выдался выходной.
Видео игры опубликовал в Instagram датский вратарь Каспер Шмейхель. Сборная Дании во время чемпионата мира — 2018 базируется в Анапе.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», датчане по итогам двух туров группового этапа турнира набрали четыре очка. Команда обыграл сборную Перу (1:0) и сыграла вничью с австралийцами (1:1).
В последней матче группового раунда датчане 26 июня сыграют с лидирующей в группе С сборной Франции.
Bit of training on the beach😎🤷♂️⛈⚡️ #fifaworldcup
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