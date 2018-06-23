Датские футболисты на пляже в Анапе сыграли в мяч с местными жителями

23 июня в 16:38

У спортсменов 23 июня выдался выходной.

Видео игры опубликовал в Instagram датский вратарь Каспер Шмейхель. Сборная Дании во время чемпионата мира — 2018 базируется в Анапе.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», датчане по итогам двух туров группового этапа турнира набрали четыре очка. Команда обыграл сборную Перу (1:0) и сыграла вничью с австралийцами (1:1).

В последней матче группового раунда датчане 26 июня сыграют с лидирующей в группе С сборной Франции.

Bit of training on the beach😎🤷‍♂️⛈⚡️ #fifaworldcup

Публикация от Kasper Schmeichel (@kasperschmeichel) 23 Июн 2018 в 1:55 PDT

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