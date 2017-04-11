Дату финала Кубка России по футболу в Сочи не будут переносить

Дата финального матча Кубка России по футболу, который пройдет в Сочи, не будет перенесена.

Встреча московского «Локомотива» и екатеринбургский «Урала» состоится 2 мая на стадионе «Фишт».

«Российский футбольный союз и Российская футбольная Премьер-лига сообщают, что в соответствии с ранее утвержденным календарем финал Кубка России состоится 2 мая», — сообщает пресс-служба РФПЛ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент РФС Виталий Мутко 11 апреля заявил, что матч могут перенести на 4 или 8 мая. Президент «Урала» Григорий Иванов высказался против этого.

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