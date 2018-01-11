Дату открытия движения по Крымскому мосту объявят весной

Об этом заявил министр транспорта РФ Максим Соколов.

По его словам, автодорожная составляющая Крымского моста должна быть завершена уже в этом году. Так как погодные условия зимой в Керченском проливе нестабильны, ближе к весне уже можно будет точно говорить о дате открытия движения.

Ранее сообщалось, что движение автомобилей по мосту начнется в конце 2018 года.

Начало движения поездов на мосту запланировано на декабрь 2019 года, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», строительство железной дороги Крымского моста в 2018 году выйдет на пиковую мощность. Ранее глава Росавтодора заявил, что мост в Крым готов более чем на 50%. В Росавтодоре сообщили, что строительство подъезда к мосту в Крым идет с опережением. Крымский мост соединит берега автомобильными пролетами к концу года.

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