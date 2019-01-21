Встреча 1/4 финала Олимп -Кубка России пройдет в Ростове 24 февраля.

Матч изначально поставили на эту дату, однако потом клубы получили письмо о возможном переносе игры. Повторное заседание комиссии РФС и лиг прошло 21 января. На нем решили, что матч проведут 24 февраля, сообщает «Спорт-Экспресс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», «Ростов» выступил против возможного переноса, аргументируя это тем, что клуб уже начал продажи билетов. В команде отметили, что воскресный матч привлечет больше болельщиков. «Краснодар» хотел играть в другой день, так как 21 февраля «быкам» предстоит провести матч в рамках Лиги Европы.

В первом матче 1/4 Кубка России ФК «Краснодар» сыграл с «Ростовом» вничью.

Соперником «Краснодара» по 1/16 финала Лиги Европы стал немецкий «Байер». Первый матч пройдет в Краснодаре 14 февраля, ответный — 21 февраля на выезде. Билеты на игры Лиги Европы «Краснодар» — «Байер» поступят в продажу в январе.

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