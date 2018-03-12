Дебиторскую задолженность Динского консервного завода выставили на торги

Общий объем дебиторской задолженности предприятия составляет 14,1 млн рублей.

У Динского консервного завода долги к 15 предприятиям. Начальная цена лота, который включает дебиторскую задолженность, составляет 12 млн рублей. Заявки на участие в торгах будут принимать с 12 марта по 14 апреля. Торги состоятся 16 апреля, сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Динской консервный завод находится в стадии банкротства с января 2014 года. Сейчас на предприятии ввели конкурсное управление, сообщает РБК.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», имущество и дебиторскую задолженность Динского консервного завода ранее оценили в 333 млн рублей. Недвижимое имущество, которое включает цеха, артскважины, земельные участки, — в 274 млн рублей. Движимое имущество — автоклавы, насосы, емкости, газопроводы, — в 51 млн рублей.

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