Дебютный альбом сына музыканта Виктора Цоя выпустят 3 сентября

Александр Цой записал свой первый альбом под названием «Опора».

Музыкант сообщил, что уже выпустил сингл «Шепот», который доступен в Интернете. Альбом будет состоять из пяти композиций. Цой отметил, что выпускает его под именем Ронин. Планируется, что альбом будет распространяться по цифровым каналам.

Он рассказал, что музыку к песням создали около десяти лет назад, тексты написаны в течение последнего года.

«Некоторые мелодии и музыкальные идеи появились довольно давно, но это как набросок или эскиз — не одно и то же, что законченное произведение», — уточнил Цой.

По его словам, тот факт, что его дебютный альбом выходит в год юбилея отца, является не более чем совпадением, сообщает ТАСС.

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