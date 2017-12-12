Дед Мороз из Великого Устюга приехал в Краснодар

Зимний волшебник 12 декабря побывал на телеканале «Кубань 24».

Здесь он встретился с журналистами краевых СМИ.

«Пишут мне и взрослые: кому-то нужно закрыть ипотеку, а кому-то для счастья нужно просто вкусно поесть. Истории очень разные. За последние 15 лет пришло более 3 млн писем, и треть из них — от взрослых.

Отметил Дед Мороз и краснодарскую погоду.

«Буквально несколько часов как мы прибыли, поэтому мне нравится. У меня дома в Великом Устюге летом до +35 °С, так что меня жарой не удивить. Главное — это люди. Природа — это хорошо, но важнее всего то, как встречают», — сказал он.

Волшебник также рассказал о своей любимой новогодней книге.

«Книга есть, и она бесконечна, поскольку это книжка сказок. Мы все знаем пять-десять сказок, но на самом деле есть огромное количество поджанров: и социальные, и исторические анекдоты, и сказки народов мира, в том числе малых. Друзья, обязательно читайте. Наверняка местные фольклористы собрали сказания. Именно в них мудрость народа. Читайте!» — призвал гость из Великого Устюга.

После пресс-конференции волшебник записал новогоднее обращение к зрителям «Кубань 24». Краснодар стал 20-м городом в путешествии Деда Мороза по России, 13 декабря в 12:00 он примет всех желающих в парке «Городской сад», а 14 декабря отправится в Ростов-на-Дону.

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