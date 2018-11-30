Дед Мороз попросил россиян не загадывать новую машину в новогоднюю ночь

Граждане, которые загадывают на Новый год машину, проводят праздник в одиночестве, считает Дед Мороз. Об этом он рассказал журналистам 30 ноября на пресс-конференции.

«Не просите, пожалуйста, новых машин, квартир, потому что тот, кто загадывает на Новый год новую машину, тот встречает Новый год в одиночестве, стоя в новой машине на МКАД в пробке», — сказал Дед Мороз.

Лучше пожелать на Новый год здоровья, счастья и удачи, добавил он и пообещал с удовольствием выполнить такое «доброе желание».

В этом году Дед Мороз посетит 22 города, включая Москву, Санкт-Петербург, Томск, Новосибирск, Тулу, Омск, Ярославль, Екатеринбург, Челябинск, Красноярск и другие города, пишут «Известия».

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