Дед Мороз посетит все матчи ЧМ-2018 по футболу

По мнению губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова, поддержка сказочного героя из Великого Устюга отразится на результатах мундиаля.

«Дед Мороз получил приглашение от комитета болельщиков чемпионата мира по футболу — 2018 и планирует присутствовать на всех матчах чемпионата, готовится к поездке. В ближайшее время рассмотрим этот вопрос, организуем оргкомитет для обеспечения участия Деда Мороза в этом чемпионате для поддержки футбольных команд, в том числе и сборной России», — рассказал Олег Кувшинников в кулуарах Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

Губернатор напомнил, что Дед Мороз был официальным гостем Олимпийских игр в Сочи в 2014 году и присутствовал на всех соревнованиях. По мнению Кувшинникова, именно благодаря этому сборная России одержала победу, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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