Дед Мороз приедет в Сочи из Великого Устюга 5 декабря

Волшебник зажжет огни главной елки Сочи.

Встретиться с Дедом Морозом можно будет в эко-центре «Лаура». Здесь начнет работу почта, готовая принять новогодние письма от детей.

Затем волшебник отправится в Кавказский биосферный заповедник, где расскажет детям о способах подарить вторую жизнь новогодней елке и интернет-ресурсах, дающих возможность компенсировать природе вред, нанесенный вырубкой деревьев, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодар Дед Мороз приедет 12 декабря.

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