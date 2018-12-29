Он вместе со Снегурочкой и сотрудником Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ прошел по улицам города.

Юным краснодарцам загадывали загадки и вручали подарки, а взрослым раздавали сувениры и ненавязчиво напоминали об оплате коммунальных услуг и взносов на капитальный ремонт.

В дни перед праздниками портить людям настроение никто не хотел, но на сегодняшний день общий долг населения края за услуги ЖКХ составляет 6 млрд и 300 млн рублей, а встречать новый год должником — плохая примета.

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Новый год — 2019

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