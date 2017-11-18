Дед Мороз за год получил более 3 млн писем от детей и взрослых

Новогодний волшебник 18 ноября празднует день рождения, а после отправится в большой тур по России.

«Дедушка получил в этом году 3 млн 156 тыс. 123 письма, их количество ежегодно растет, примерно четверть из них — электронные. Письма шлют из разных концов света, в основном, из России и стран ближнего зарубежья. Ни одно письмо не останется без ответа, но есть у дедушки «долгий ящик» в рабочем столе, куда он складывает письма непослушных детей. Если такие дети в течение года не исправляются, то могут остаться без подарка», — рассказали в резиденции.

По словам Деда Мороз, дети часто просят сотовые телефоны, iPhone, iPad, планшеты, роликовые коньки, а взрослые — подарки для своих родных и здоровья.

«Один мальчик написал: «Дедушка, я очень люблю зиму и снег, но сделай так, чтобы на мой дом он не падал, а то его надо убирать». Но против законов природы не пойдешь, ответил я ему», — рассказал Дед Мороз.

Самым лучшим подарком в свой день рождения новогодний волшебник назвал «мир на планете Земля и звонкий детский смех, да чтобы дети почаще приезжали в гости», передает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Дед Мороз приедет в Краснодар 12 декабря. Проект «Сказочное путешествие Деда Мороза» проводится в 15-й раз. В этом году организаторы расширили границы проекта. Завершится тур 31 декабря в Москве.

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