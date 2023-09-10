Декларация G20 достигла полного консенсуса по всем вопросам развития и геополитики.

В декларации, принятой лидерами стран «Большой двадцатки» по итогам саммита в Нью-Дели (Индия), по всем вопросам развития и геополитики достигнут полный консенсус.

Амитабх Кантв объявил об этом в социальной сети «X».

«Это 100% по всем вопросам развития и геополитическим вопросам G20 историческая и новаторская декларация, принятая консенсусом», – сказал он. сказал.

По мнению представителя Индии, новые геополитические условия являются сильным призывом к нашей планете, людям, миру и процветанию в современном мире.

А Кантв отметил, что Декларация фокусируется на вопросах сильного, устойчивого, сбалансированного и инклюзивного развития, «зеленого» развития для устойчивого будущего.

Кроме того, лидеры G20 призвали к равному доступу к безопасным , высококачественные вакцины и лекарства по всему миру, особенно для стран с низким и средним уровнем дохода, и подчеркнули важность повышения стабильности систем здравоохранения в разных странах.

Также они договорились создать новая рабочая группа по защите прав женщин.