Дела отстраненных от Олимпиады-2018 россиян начнут рассматривать с 22 января

К слушанию дел приступит Спортивный арбитражный суд (CAS).

Дела рассмотрят до 27 января, по каждому спортсмену будет вынесено индивидуальное решение. Окончательный состав российской делегации на Олимпиаду должен быть назван комиссией во главе с членом исполкома Международного олимпийского комитета Николь Хоервертц до 28 января.

После этого спортсмены получат официальные приглашения на Олимпийские игры, которые пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Российские спортсмены смогут выступить под олимпийским флагом, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборную России лишили первого места Игр в Сочи. Сборную России 5 декабря отстранили от участия в Олимпийских играх — 2018.

МОК рассмотрел все заявленные 46 дел российских спортсменов. Конькобежец Денис Юсков и хоккеистка Анна Шохина оправданы, дисциплинарное разбирательство в отношении чемпионки ОИ-2014 фигуристки Аделины Сотниковой было прекращено.

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