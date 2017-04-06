Делегация Дании посетила сельхозпредприятия и больницы Кубани

Делегация Дании с 4 по 6 апреля посетила медицинские учреждения и сельскохозяйственные предприятия Краснодарского края.

Представители иностранного государства на встрече с замминистрами здравоохранения Татьяной Солоненко и Давидом Гунбой, а также главными внештатными специалистами краевого минздрава обсудили вопросы использования мирового опыта в части определения путей решения проблем социально значимых заболеваний и лекарственного обеспечения пациентов.

Делегация посетила Специализированную клиническую психиатрическую больницу № 1. Гости осмотрели отделения реанимации и интенсивной терапии, а также стационарные отделения для больных с пограничными формами психических расстройств и острыми патологиями. Затем представители Дании встретились с главным врачом больницы Еленой Бойко. Они обсудили вопросы использования новейших методик и средств в оказании лечебно-реабилитационной помощи пациентам.

Участники делегации посетили Краевую клиническую больницу № 2. Им рассказали об основных принципах работы «Школы диабета», показали реанимационное отделение, клинические и микробиологические лаборатории, операционный блок. Вместе с главным врачом Григорием Пенжояном присутствующие рассмотрели вопросы лекарственного обеспечения, обменялись опытом в направлении социальной адаптации пациентов с сахарным диабетом.

Затем делегация посетила министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края. Там обсуждали вопросы развития двустороннего сотрудничества в направлении животноводства, растениеводства, пищевой промышленности и программы стимулирования развития АПК.

Представители датской делегации побывали в агрохолдинге «Кубань». Они осмотрели сервисный центр и ознакомились с деятельностью предприятия, а потом презентовали аналитические решения для сельскохозяйственного сектора компании SEGES.

По итогам встреч чрезвычайный и полномочный посол Королевства Дании в РФ Томас Винклер выразил уверенность в том, что в результате совместного сотрудничества должны улучшиться показатели экономики. По его мнению, есть большой потенциал и база для развития сотрудничества, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарский край приехала делегация из Дании. Ее возглавил чрезвычайный и полномочный посол Королевства Дании в РФ Томас Винклер. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 4 апреля встретился с Винклером. Они обсудили приоритетные сферы международного сотрудничества. В течение трех дней делегация ознакомилась с регионом и рассмотрела перспективы обмена опытом.

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