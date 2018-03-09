Делегация из 36 россиян прошла на параде атлетов во время открытия Паралимпиады-2018

В Пхенчхане 9 марта открылись Паралимпийские игры — 2018.

В числе российских атлетов — двукратная чемпионка Паралимпиады в Сочи Александра Францева и чемпион Паралимпиады 2014 года Валерий Редкозубов (оба — горнолыжный спорт слепых), двукратная чемпионка Паралимпийских игр — 2010 Мария Иовлева (лыжные гонки и биатлон спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата).

Флаг Международного паралимпийского комитета, с которым прошли россияне, нес южнокорейский волонтер Ли Ен Су, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Паралимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 18 марта. Российские паралимпийцы выступят в Южной Корее под нейтральным флагом. Международный паралимпийский комитет 26 февраля объявил предварительный список российских спортсменов, которые примут участие в Паралимпиаде.

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