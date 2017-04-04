Делегация из Дании пробудет в Краснодарском крае три дня

Дания намерена развивать свой бизнес в Краснодарском крае. Вопросы сотрудничества обсудили 4 апреля губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и чрезвычайный и полномочный посол Королевства Дании в РФ Томас Винклер.

Особое внимание уделили здравоохранению, сельскому хозяйству, а также курортной отрасли. Глава региона отметил, что в летний период на Кубань приезжают около 15 млн туристов. Кубань может принимать отдыхающих круглый год. Для этого нужно развивать санаторно-курортную отрасль и бальнеологию. Здравницы есть практически во всех районах края.

«Здесь нужно тоже поменять психологию бизнеса, которая находится у нас в курортной отрасли. Они привыкли зарабатывать то, что они сейчас зарабатывают, и не очень активно двигаются в сторону расширения. В том числе и своих возможностей, что позволит им еще больше зарабатывать. Поэтому еще раз говорю, что здесь нужно скорректировать их менталитет. Сегодня мы зарабатываем в основном в летний период, но, безусловно, у нас уже сегодня достаточно неплохая санаторно-курортная база. Это и пансионаты, и санатории очень хорошего качества. Нужно совсем чуть-чуть, чтобы эта база стала еще и лечебной. Если мы это сможем сделать, то круглогодичный поток людей на наше Черноморское побережье будет обеспечен», — заявил Кондратьев.

Сельское хозяйство — еще одна отрасль, которая активно развивается в регионе. Краевая власть поддерживает и тех, кто уже давно работает в АПК, и начинающих фермеров. Экономическую самостоятельность аграриев руководство региона видит в создании кооперативов. В свою очередь, посол Дании в РФ сообщил: в его стране нет прямой поддержки фермеров, как в Краснодарском крае.

«Прямой поддержки сельхозпроизводителей от государства в Дании нет. Но есть деньги Европейского Союза, поэтому фермеры все поддерживаются», — отметил Винклер.

На Кубани делегация Дании пробудет три дня. Гости познакомятся с регионом и детально обсудят перспективы обмена опытом, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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