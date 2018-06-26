Делегация из Катара изучит опыт Сочи по организации ЧМ-2018

Ближневосточное государство впервые в своей истории примет в 2022 году ЧМ по футболу.

В состав делегации Катара вошли руководители департаментов маркетинга, транспорта, спорта. Гости уже побывали в Олимпийском парке, в медиацентре Всемирной федерации футбола на стадионе «Фишт» и на «Сочи Автодроме». Также они оценили, как организована работа в городском пресс-центре для неаккредитованных СМИ.

Делегаты посетили горный курорт «Горки Город» и также ознакомились с деятельностью городских волонтеров туристической сферы.

Представители администрации Сочи организовали для делегации презентацию курортных возможностей города, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», гости с Аравийского полуострова начали путешествие по России с Санкт-Петербурга, а затем прилетели к берегам Черного моря.

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