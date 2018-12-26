В Москве собрались лучшие дети России — победители олимпиад, спортсмены, воспитанники детских домов — больше 5 тыс. школьников, из них 68 кубанцев.
Для них приготовили яркое представление под названием «Тайна планеты Земля» и сладкие подарки.
Дети из Краснодарского края побывали в Московском планетарии, где посетили Большой звездный зал, космический музей и посмотрели фильм о Солнечной системе. Дети прошлись по Измайловскому Кремлю. Там они сделали рождественские венки на мастер-классе.
За безопасность кубанских школьников в поездке отвечают опытные педагоги, наряд полиции и врач.
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