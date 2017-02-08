Делегация из РФ передала подарки для детей погибших сирийских военных

Российская делегация 8 февраля передала подарки в школу, где учатся дети погибших сирийских военнослужащих.

Школьникам доставили толстовки и письма от учеников из Москвы. В детскую больницу привезли игрушки и подарки.

«Женщины, дети, старики — это те, которые больше всего страдают, когда идет война. Мы приглашаем детей из Сирии в Россию. Также поддерживаем отношения русских детей с сирийскими. Надеемся, что тот небольшой подарок, который мы им сейчас делаем, поможет вернуть на их лица улыбки», — сказал представитель делегации, депутат Госдумы Дмитрий Саблин.

В делегацию вошли депутаты Госдумы и российские медики-онкологи, сообщает РИА «Новости».

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