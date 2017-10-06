Делегация Краснодарского края поздравила Грозный с Днем города

Делегацию возглавил председатель Законодательного собрания Юрий Бурлачко.

Регионы давно объединяют дружеские и экономические связи. Двусторонние отношения Кубани и Чечни должны укрепляться и впредь — об этом договорились на торжественных мероприятиях.

«Наша делегация от Краснодарского края рада посетить город Грозный, и хотелось бы от имени губернатора Вениамина Кондратьева и депутатского корпуса поздравить жителей Чеченской республики с тройным праздником», — сказал председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

Тройной праздник — это, во-первых, День рождения города. Грозный стал одним из красивейших и самых современных мегаполисов не только России, но и мира. В этот же день юное поколение жителей республики отметило День молодежи.

А еще поздравления принимает Рамзан Кадыров. Главе Чечни исполнился 41 год. Он сам называет такое совпадение дат случайностью и все торжества посвящает любимому городу. В эти дни там открылось множество новых зданий, парков, проходят состязания и концерты.

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