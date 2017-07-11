Делегация Кубани посетила выставку «Иннопром-2017»

Международное мероприятие в области промышленности проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля.

В выставке участвуют представители власти, высокотехнологичного бизнеса, сфер промышленности, эксперты. В этом году ее посетил президент России Владимир Путин.

Впервые на мероприятие прибыли министры промышленности из Японии, ОАЭ, Зимбабве, Бахрейна, Кувейта, Омана, Катара. Свои стенды представили около 20 стран мира

Во время выставки состоялось заседание Стратегического совета по инвестициям в новые индустрии. Его провел министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Участие в совещании принял руководитель краевого департамента промышленной политики Иван Куликов.

Стратегический совет планирует создать платформу для перехода на промышленное производство с применением цифровых технологий и инноваций. Участники обсудили нововведения в российском законодательстве с учетом развития информационных технологий, ознакомились с перспективными проектами отрасли.

Делегация Кубани собирается принять участие в форуме производителей компонентов в сферах станкостроения и инвестиционного машиностроения, в дискуссионных панелях. Там обсудят вопросы использования специнвестконтрактов, возможности софинансирования устойчивых средних производств, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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