Делегация Кубани приехала в Крым на годовщину присоединения к РФ

В Крыму в марте отмечают годовщину референдума — три года в составе России. На полуостров отправилась делегация Краснодарского края.

В составе делегации — зампредседателя ЗСК Виктор Чернявский. Он посетил мемориальный комплекс, возведенный на месте концлагеря в Симферопольском районе республики, и возложил цветы к Вечному огню.

«Позитивные изменения, которые происходят у вас в последние три года, нас радуют. Мы переживаем, мы обмениваемся решениями в области законотворчества. Проводим совместные заседания комитетов, делимся практикой. И сегодняшний день показывает, что Крым выбрал правильный путь вместе с Россией», — сказал заместитель председателя Законодательного собрания Краснодарского края Виктор Чернявский.

В честь годовщины в Симферополе прошло праздничное шествие. На 18 марта в республике запланированы выступления творческих коллективов, посвященные «Крымской весне», сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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