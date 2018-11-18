Делегация Кубани примет участие в «Днях наставничества в предпринимательстве»

Мероприятие пройдет 22 и 23 ноября на площадке «Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в Москве.

Ключевым событием мероприятия станет презентация и анализ результатов международного исследования «Влияние наставничества на молодых предпринимателей», которое проводилось в восьми странах мира, включая Россию.

Второй день форума посвятят отработке навыков наставников на примере самых распространенных ошибок начинающих бизнесменов. На конференции представят лучшие российские и зарубежные практики наставничества в предпринимательстве.

Участники смогут обменяться опытом, повысить свою квалификацию, пройдут практикумы по техникам наставничества.

От Краснодарского края мероприятие посетят представитель ГКУ «Молодежный центр развития личности» и сотрудники регионального департамента инвестиций и развития МСП.

На Кубани в последние годы получает все большее распространение практика наставничества. В Краснодаре с 2016 года при поддержке департамента инвестиций работает «Школа молодых предпринимателей», где любой желающий может посещать тренинги, лекции и мастер-классы. После курсов участники могут защитить свои проекты перед инвесторами и получить поддержку для стартапа.

За три года бесплатную школу окончили 3 тыс. человек. В сентябре проект запустили в Новокубанске, в следующем году планируется открыть «Школы молодых предпринимателей» в Сочи, Лабинске и Горячем Ключе, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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