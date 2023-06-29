Делегация Олий Мажлиса приняла участие в международном круглом столе в Женеве

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Делегация Олий Мажлиса Республики Узбекистан 22 июня т.г. в Женеве «Парламенты и права женщин: реализация Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, реализации Всеобщей декларации прав человека» принял участие в международном круглом столе.

Мероприятие было организовано Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека в сотрудничестве с Межпарламентским союзом.

Во время круглого стола «Права человека» Вопросы роли парламента в обеспечении равных прав женщин на участие в политической жизни, достойную работу и образование, как это предусмотрено Всеобщей декларацией о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и укрепления в Конвенции.

Состоялся обмен передовым опытом по вопросам парламентской деятельности и возможности, созданные на национальном уровне, а также мера по включению в «Права человека 75» уровне, которое планируется провести 11-12 декабря 2023г. – разработан план мероприятий.

В завершение мероприятия депутаты парламента по Конвенции о ликвидации всех Формы дискриминации женщин, разработанные Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека и Межпарламентским союзом состоялась презентация второй редакции инструкции.