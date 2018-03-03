Делегация представителей ОБСЕ посетила Новороссийск

В город приехали долгосрочные международные наблюдатели Трон Хюсби из Норвегии и Хелен Корнблум из США.

Двое представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе изучают вопрос подготовки к выборам президента Российской Федерации на территории Краснодарского и Ставропольского края, а также Республики Адыгея.

Международные эксперты встретились с заместителем главы муниципального образования Надеждой Галкиной, председателем городского избиркома Александром Титовым, председателем Общественной палаты Новороссийска Сергеем Цымбалом, начальником управления делами гордумы Александром Коваленко.

Надежда Галкина обратила внимание на организацию в городе работы по информированию избирателей о дне голосования. В ходе встречи затронули вопросы готовности избирательных участков к проведению выборов. Особое внимание уделено теме технического оснащения помещений для голосования и установки камер видеонаблюдения.

Александр Титов рассказал об особенностях работы избирательных комиссий в городе и о гарантиях соблюдения принципов избирательного права участниками процесса.

Трон Хюсби и Хелен Корнблум обменялись мнениями с Сергеем Цымбалом о роли независимых наблюдателей и Общественной палаты в прозрачности проведения избирательной кампании. Визит делегации завершился посещением избирательных участков, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», выборы президента России пройдут 18 марта. На официальном сайте Центризбиркома России есть раздел «Найди свой избирательный участок», где можно узнать номер и адрес своего избирательного участка. Достаточно указать свой домашний адрес, и в специальном окне появится местонахождение ближайшего избирательного участка.

На Кубани к выборам президента подготовят 3 тыс. общественных наблюдателей. В Краснодарском крае открыли 61 пункт приема заявлений для голосования не по месту прописки.

В Краснодаре на выборах 18 марта будут присутствовать международные наблюдатели ОБСЕ. В феврале представители ОБСЕ прибыли в Краснодарский край.

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