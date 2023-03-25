Делегация «Талибана» впервые посетила Таджикистан

<p "The Делегация МИД движения «Талибан» посетила Хорог, административный центр горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана», — сообщает «Интерфакс» представитель МИД движения «Талибан» Абдулкахор Балхи. на базе.

Это первое подтвержденное сообщение о посещении Таджикистана представителями движения. Официальный Душанбе пока никак не прокомментировал эту новость.

“Делегация во главе с начальником финансово-административного отдела МИД Хаджи Мухаммадом Мусой Амири посетила Афганистан в Хороге, столице Бадахшана, Таджикистан “посетил консульство Афганистана”, сообщил в соцсетях представитель МИД “Талибана”. Из-за недавнего схода лавины пострадало здание консульства Афганистана в Хороге”, – сказал Балхи.

Другие подробности визита не разглашаются.