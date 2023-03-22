Делегация Узбекистана во главе с Абдулазизом Камиловым отправилась в Афганистан

Сегодня, 22 марта, Афганистан посетила делегация во главе со специальным представителем Президента Республики Узбекистан по вопросам внешней политики Абдулазизом Камиловым.

Об этом пресс-служба Министерства обороны Афганистана сообщили в министерстве.

По их информации, стороны обсудили экономические и политические вопросы.

Кроме того, представители Узбекистана и Афганистана обменялись мнениями по вопросам охраны границ, безопасности и развития двусторонних отношений. На встрече обсуждались вопросы укрепления двусторонних отношений.

Также сообщается, что узбекская сторона выразила готовность помогать афганской стороне в политике, экономике, безопасности и других сферах.

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В состав делегации входит специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Эргашев.