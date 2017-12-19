Дело бывшего вице-губернатора Кубани Гриценко передадут в суд

Об этом 19 декабря журналистам сообщил прокурор Краснодарского края Сергей Табельский.

«По этому делу работа продолжается, уже опрошено более 100 лиц. До 25 января 2018 года мы передадим дело в суд. Сейчас мы ждем результатов и заключений ряда экспертиз. К сожалению, дефицит качественных экспертов в делах, подобных этому, часто играет ключевую роль», — цитирует Сергея Табельского РБК.

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», бывшего заместителя главы Краснодарского края Юрия Гриценко обвиняют в мошенничестве и превышении полномочий. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев обращался к следственным органам с просьбой ускорить расследование дела в отношении его заместителя.

Вениамин Кондратьев 24 мая подписал распоряжение об освобождении вице-губернатора Юрия Гриценко от занимаемой должности. Октябрьский районный суд 24 мая арестовал на два месяца Юрия Гриценко. Он находится под домашним арестом до 25 января 2018 года.

Гриценко занимал пост вице-губернатора края по строительству, архитектуре, ГО и ЧС с 21 октября 2015 года.

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