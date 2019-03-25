Дело футболистов Мамаева и Кокорина направили в суд

Обвинительное заключение по делу полузащитника ФК «Краснодар» Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина утверждено прокурором.

Футболисты содержатся в СИЗО с октября 2018 года.

«Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве окончено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении Кокорина и Мамаева, а также двоих соучастников», — сказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Уголовное дело о побоях, хулиганстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью направлено в суд, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Павел Мамаев вместе с Александром Кокориным 8 октября 2018 года устроили драку в московском кафе. В результате происшествия пострадал сотрудник Минпромторга Денис Пак. Позже телеведущая Первого канала Ольга Ушакова заявила, что футболисты также причастны к нападению на ее водителя, который после произошедшего попал в реанимацию.

Кокорин и Мамаев будут находиться под арестом в СИЗО «Бутырка» до 8 апреля.

Хавбека ФК «Краснодар» перевели из двухместной камеры в камеру на десять человек. Теперь во время прогулки он играет в футбол с однокамерниками.

Пока футболисты находятся в московском СИЗО, рыночная стоимость обоих снизилась на 1 млн евро.

Зампред Общественно-наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала, что Кокорина могут перевести под домашний арест из-за проблем со здоровьем. Позже стало известно, что он получил в СИЗО ожоги.