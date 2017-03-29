Дело о долге Украины перед Россией суд рассмотрит в ускоренном порядке

Высокий суд Лондона принял решение рассмотреть в ускоренном порядке дело о суверенном долге Украины перед Россией в размере 3 млрд долларов.

Об этом 29 марта заявил судья Уильям Блэр, который провел трехдневное заседание по этому вопросу в январе. Он отклонил все возражения Украины, утверждавшей, что предоставление кредита являлось инструментом политического давления.

Суд поддержал позицию Россию, которая настаивала на ускоренном рассмотрении дела.

Украина подала апелляцию на решение Высокого суда, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Лондонский суд в январе завершил слушания сторон по делу о суверенном долге Украины перед Россией и отложил принятие решения до апреля.

Сумма долга Украины перед Россией составила 3,582 млрд долларов. О том, что Россия готова реструктурировать долг Украины, президент России Владимир Путин заявил 16 ноября 2015 года. Позже он поручил Минфину обратиться в суд в связи с тем, что Киев не вернул кредит в 3 млрд долларов. Мораторий на выплату долга Украина ввела 18 декабря. Последний срок, когда Украина могла погасить долг перед Россией, истек 31 декабря 2015 года. Минфин РФ в феврале 2016 года получил предложение по реструктуризации украинского долга от Минфина ФРГ. Однако предложенные в нем условия для России были хуже, чем те, которые получили коммерческие кредиторы Украины. Министерство финансов РФ 17 февраля подало в Высокий суд Лондона иск о взыскании долга с Украины.

Независимая компания The Law Debenture Corporation plc, представляющая интересы РФ, 28 июля 2016 года подала в Высокий суд Лондона ходатайство о вынесении в ускоренном порядке решения по иску о долге Украины в 3 млрд долларов. Сообщалось, что Высокий суд Лондона рассмотрит дело в январе 2017 года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 29 июля 2016 года сообщил журналистам: Россия рассчитывает на то, что Украина погасит свой долг. В минфине Украины 13 сентября 2016 года заявили о готовности провести переговоры по долгу перед Россией.

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